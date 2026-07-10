В Коми на 32-м году жизни скончался бывший игрок МФК «Ухта»

В 31 год ушел из жизни экс-футболист МФК «Ухта» Александр Цыпин.

В Коми на 32-м году жизни скончался бывший игрок мини-футбольного клуба «Ухта» Александр Цыпин. О смерти спортсмена сообщила городская федерация футбола. Причины и обстоятельства его смерти пока не раскрываются.

Александр Цыпин выступал за МФК «Ухта» с 2012 по 2022 год. За это время он защищал цвета как молодежной, так и основной команды клуба, став хорошо известным болельщикам республики.

После завершения профессиональной карьеры спортсмен работал в управлении аварийно-восстановительных работ местной ресурсоснабжающей компании. Несмотря на смену профессии, с футболом он не расстался и продолжал регулярно выходить на поле в составе сборной своего предприятия.

Коллеги, друзья и партнеры вспоминают Александра как человека с сильным характером и настоящими лидерскими качествами. По их словам, он всегда был нацелен на победу и никогда не сдавался в борьбе.

В настоящее время друзья спортсмена занимаются организацией похорон и оказывают поддержку его родным и близким. Информация о дате и месте прощания будет опубликована позднее.