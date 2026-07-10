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НовостиОбщество10 июля 2026 8:00

В Сыктывкаре не выявили случаев незаконного слива топлива

Полиция прокомментировала ситуацию с топливом в Сыктывкаре
Дарья КИНЗИКЕЕВА
ГАИ усилила контроль возле заправок Сыктывкара.

ГАИ усилила контроль возле заправок Сыктывкара.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре не зарегистрировано случаев незаконного слива топлива ни на автозаправочных станциях, ни во дворах жилых домов. Об этом сообщила начальник городского управления МВД Оксана Скибина-Комиссарова во время прямой линии, посвященной криминогенной обстановке в столице Коми.

По ее словам, правоохранительные органы продолжают внимательно следить за ситуацией на фоне повышенного внимания к теме топлива.

Для этого маршруты патрулирования сотрудников Госавтоинспекции скорректировали таким образом, чтобы экипажи чаще находились рядом с автозаправочными станциями. Основная задача полицейских - не допустить конфликтов между автомобилистами, а также пресекать возможные противоправные действия.

В МВД подчеркнули, что в настоящее время оперативная обстановка остается спокойной, а сообщений о незаконном сливе топлива в Сыктывкаре не поступало.