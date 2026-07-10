В Коми выросло число желающих пересдать ЕГЭ ради более высоких баллов

В Коми более тысячи школьников воспользовались правом пересдать экзамен. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми более тысячи выпускников решили воспользоваться возможностью пересдать Единый государственный экзамен в так называемые «президентские дни». Для этого в республике открыли 27 пунктов проведения экзаменов.

Напомним, «Президентские дни» прошли 8 и 9 июля и позволяют выпускникам еще раз сдать один выбранный предмет. При этом предыдущий результат автоматически аннулируется, независимо от того, окажется новый балл выше или ниже.

Как рассказал министр образования и науки Коми Олег Холопов, в этом году заявления на пересдачу подали 1056 человек. По итогам прошлого года около 80 процентов участников смогли улучшить свои результаты, а трое выпускников получили максимальные 100 баллов.

Самыми востребованными предметами для пересдачи стали русский язык — его выбрали 250 человек, обществознание — 215, профильная математика — 161 и информатика — 156. Реже всего выпускники решались повторно сдавать физику, географию, китайский и немецкий языки.