Средняя «зарплата мечты» жителей Коми составила 192 тысячи рублей

Жители Коми назвали желаемый уровень зарплаты. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жители Коми считают, что для комфортной жизни им необходимо зарабатывать почти 200 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики одного из сайтов бесплатных объявлений, опросившие более 10 тысяч россиян старше 18 лет.

Средний размер «зарплаты мечты» для жителей республики составил 192 186 рублей в месяц. При этом каждый пятый участник исследования заявил, что хотел бы получать более 300 тысяч рублей. Еще 19 процентов назвали оптимальным доход от 100 до 150 тысяч рублей.

Самым непопулярным оказался вариант с зарплатой до 70 тысяч рублей. Такой уровень дохода устроил бы лишь пять процентов опрошенных.

Исследование также показало, что многие готовы сменить место работы или даже профессию, если это позволит существенно увеличить заработок.

Если бы доход вырос на 30 процентов, большинство респондентов направили бы дополнительные деньги на отпуск и путешествия. Такой вариант выбрали 22 процента участников опроса. Еще 20 процентов предпочли бы сформировать финансовую подушку безопасности, 18 процентов — погасить кредиты и другие долги, а 15 процентов вложили бы дополнительные средства в здоровье и медицинские услуги. Еще 13 процентов сообщили, что потратили бы прибавку на повседневные расходы и повышение уровня жизни.