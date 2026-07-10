В Коми нашли тело пропавшего 82-летнего пенсионера

Спасатели обнаружили тело пропавшего жителя Интинского района. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Интинском районе завершились поиски 82-летнего местного жителя, пропавшего в конце июня. Его тело обнаружили на берегу реки Косью сотрудники Интинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми».

По данным спасателей, пенсионер исчез после поездки на лодке. Предварительно известно, что мужчина отправился по реке Кожим к знакомому, а затем решил вернуться домой самостоятельно. Однако до населенного пункта он так и не добрался.

Тревогу забила супруга пенсионера. Не обнаружив мужа на даче, она обратилась в экстренные службы. Первые поиски результата не принесли.

Тело мужчины удалось обнаружить лишь во время повторной поисковой операции 9 июля. Из-за труднодоступной местности спасателям пришлось использовать снегоболотоход и моторную лодку. Эвакуация погибшего заняла практически всю ночь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает «Комиинформ».