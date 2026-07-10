Коми вошла в тройку регионов с самым высоким уровнем курения

В Коми зафиксировали высокий уровень курения. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Коми вошла в число российских регионов с самым высоким уровнем распространенности курения среди взрослых. Такие данные за июнь приводит Министерство здравоохранения России.

Согласно статистике, в Коми показатель составил 36% среди граждан старше 18 лет, прошедших диспансеризацию. Выше значения оказались только в Орловской области, где уровень достиг 60%, и Еврейской автономной области — 40%.

В то же время в ряде регионов доля курящих значительно ниже. Так, в Краснодарском крае показатель составил 4,34%, в Ингушетии — 5,98%, а в Чеченской Республике — всего 0,54%.

Также Минздрав отметил положительную динамику в Ненецком автономном округе, где с начала года распространенность курения сократилась более чем на 70%. При этом в Амурской области показатель, наоборот, вырос почти вдвое — с 10,2% в январе до 19,1% в июне.