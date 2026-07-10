Из Сыктывкара отменили рейсы в Сочи и обратно

В аэропорту Сыктывкара отменили вечерние рейсы в Сочи. Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Коми вновь столкнулись с отменой авиарейсов в Сочи. По данным онлайн-табло аэропорта Сыктывкара, 10 июля были отменены вечерние рейсы из столицы республики в курортный город и обратно.

При этом дневной рейс, запланированный на 16:10, отправился по расписанию, однако для многих пассажиров поездка к Черному морю в последние недели превратилась в настоящую лотерею.

Одна из жительниц Коми рассказала, что должна была вылететь в Сочи еще 7 июля. По ее словам, рейс несколько раз переносили, а затем вовсе отменили. Вместе с супругом она перебронировала билеты на следующий день, но и этот вылет не состоялся. В итоге семье пришлось отказаться от отдыха в санатории в Абхазии.

- Никому не рекомендую сейчас лететь в данном направлении, так как это лотерея и потеря нервов и средств, - написала женщина.

Напомним, что в аэропорту Сочи задерживаются десятки рейсов. Причиной стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, которые Росавиация вводила в целях безопасности. В настоящее время аэропорт работает по согласованию с соответствующими службами.

Проблемы с авиасообщением между Сыктывкаром и Сочи продолжаются уже больше месяца. За это время пассажиры неоднократно сталкивались с длительными задержками и отменами рейсов. В некоторых случаях людям приходилось ждать вылета несколько суток, а часть туристов была вынуждена полностью отказаться от запланированного отдыха.

Ранее аналогичная ситуация произошла с семьей из Усть-Вымского района. Из-за неоднократной отмены рейсов жители республики не смогли отправиться на море и отказались от поездки. Тогда туроператор пообещал полностью компенсировать стоимость несостоявшегося отдыха.