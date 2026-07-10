Воркуту проверили после вспышки энтеровируса: источник заражения пока не найден

Исследования не подтвердили наличие энтеровируса в учреждениях Воркуты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После вспышки энтеровирусной инфекции в образовательных учреждениях Воркуты специалисты не обнаружили возбудителя заболевания в школах и детских садах. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, в начале июля стало известно о случаях энтеровирусной инфекции среди воспитанников детских садов и школьников. В связи с этим в ряде учреждений ввели карантин, а следственные органы начали проверку.

Как уточнили в мэрии, специалисты Роспотребнадзора продолжают выяснять источник и пути распространения инфекции. При этом лабораторные исследования смывов с объектов внешней среды, проб пищевой продукции, готовых блюд, а также анализы, взятые у сотрудников учреждений, не подтвердили наличие энтеровируса, передает БНК.

После регистрации случаев заболевания во всех школах и детских садах провели дезинфекцию. Кроме того, автобусы, которые используются для перевозки детей, перевели на ежедневную санитарную обработку.

По данным администрации, все заболевшие дети переносят инфекцию в легкой форме и проходят лечение амбулаторно под наблюдением врачей.

Власти также отметили, что сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией соответствует многолетним показателям и находится под контролем профильных служб.