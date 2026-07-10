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НовостиПолитика10 июля 2026 12:00

В зоне СВО погибли жители Сыктывкара

В Сыктывкаре семьям погибших бойцов СВО передали госнаграды
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре родным погибших военнослужащих вручили государственные награды.

В Сыктывкаре родным погибших военнослужащих вручили государственные награды.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре состоялась церемония передачи государственных наград семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Награды родственникам бойцов вручили посмертно.

Орденом Мужества были награждены младший лейтенант Роман Дилимарский, а также рядовые Иван Дуркин, Евгений Карачун, Иван Клочков и Александр Подворняк.

Медалью «За отвагу» посмертно наградили младшего сержанта Александра Лоскутова.

Еще одну государственную награду - медаль Суворова - посмертно получил старший сержант Василий Маритчак.