В Коми за 2025 год произошло 17 разливов нефти

Почти 228 гектаров земли еще ждут очистки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Коми зарегистрировали 17 случаев разлива нефти и нефтепродуктов. Такие данные приведены в государственном докладе Министерства природных ресурсов региона о состоянии окружающей среды.

Общая площадь загрязненных земель составила 2,7 гектара. Самый крупный инцидент произошел в районе Усинска, где из-за разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в ручей Сынятывис, впадающий в реку Колва.

Несмотря на проводимые восстановительные работы, в регионе по-прежнему остается почти 228 гектаров земель, которые нуждаются в очистке и последующей рекультивации.

В докладе также отмечается, что за пожароопасный сезон прошлого года в Коми произошло 68 лесных пожаров на общей площади более 336 гектаров. Основными причинами возгораний стали грозы и человеческий фактор.

Весеннее половодье в 2025 году прошло без чрезвычайных ситуаций, однако из-за раннего вскрытия рек и подъема уровня воды в зоне подтопления оказались пять населенных пунктов Ижемского и Усть-Цилемского районов. Наиболее сложная обстановка сложилась в деревне Чаркобож, где вода подошла к жилым домам. При этом эвакуация жителей не потребовалась, а системы жизнеобеспечения продолжили работать в штатном режиме.