В Коми почти 44% исследованных клещей оказались переносчиками боррелиоза

Почти три тысячи жителей Коми пострадали от укусов клещей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми почти каждый второй исследованный клещ оказался переносчиком болезни Лайма. По данным регионального управления Роспотребнадзора, возбудители иксодового клещевого боррелиоза выявлены у 43,7% исследованных паразитов.

С начала сезона активности клещей, который стартовал 29 марта, за медицинской помощью после укусов обратились 2975 человек, в том числе 487 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших снизилось почти на 30%.

Больше всего случаев укусов зарегистрировано в Сыктывкаре, а также в Прилузском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Сысольском и Сыктывдинском районах.

Кроме боррелиоза, специалисты выявляют у клещей и вирус клещевого энцефалита, однако он встречается значительно реже, примерно в 2% исследованных образцов.

Медики напоминают, что против клещевого энцефалита существует вакцинация, которая проводится в несколько этапов с последующей ревакцинацией раз в три года. В то же время прививки от болезни Лайма не существует.

Врачи предупреждают, что боррелиоз может поражать нервную систему, сердце, суставы и кожу, поэтому после укуса клеща важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и при необходимости сдать паразита на исследование.