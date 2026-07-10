Почти на всех АЗС Сыктывкара подорожал бензин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю практически на всех сыктывкарских АЗС подорожало топливо.

Наименьшие изменения зафиксировали на станциях компании «Лукойл». На большинстве АЗС АИ-92 стоит 63,55 рубля. АИ-95 подорожал на 15 копеек, и литр можно купить за 67,66 рубля. Цены на дизтопливо выросли на 40 копеек. За литр нужно заплатить 80,7 рубля.

На станциях «Движение Коми» цены изменились существеннее: АИ-92 вырос с 63,7 до 89,9 рубля (плюс 26,2 рубля), АИ-95 - с 67,7 до 99,9 рубля (плюс 32,2 рубля), дизтопливо - с 99,9 до 130 рублей (плюс 30,1 рубля).

У компании «2000» бензин АИ-92 подорожал с 63,6 до 76,8 рубля (плюс 13,2 рубля), АИ-95 - с 67,9 до 85,8 рубля (плюс 17,9 рубля), дизельное топливо - с 80,5 до 105,3 рубля (плюс 24,8 рубля).