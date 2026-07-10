В Сыктывкаре перенесли слушания по делу бывшего вице-премьера Коми

Слушания по делу бывшего зампреда правительства Коми Виноградова перенесли Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкарском городском суде перенесли слушания по уголовному делу бывшего заместителя председателя правительства Коми Антона Виноградова на 19 августа. Это связано с тем, что фигуранты пока не доставлены в республику из Москвы.

Виноградова обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Уголовное дело поступило в суд 18 июня. Первое заседание было назначено на 9 июля. Фигурантами дела также являются Алла Гончаренко и Александр Истомин.

Виноградова задержали в Москве в начале апреля 2025 года. Расследование было связано с периодом его работы в Коми. В мае 2023 года он стал заместителем председателя республиканского правительства, а с 1 августа 2024 года – первым вице-премьером.

В 2024-2025 годах Минприроды Коми передало в аренду коммерческим организациям лесные участки под строительство линейных объектов. Торги проведены не были. На этих участках собирались построить дата-центры. К линейным они не относились. Это требовало обязательных торгов. Передаче участков предшествовало заключение соглашения между руководством республики и инвестором с общим объемом инвестиций более 2,5 млрд рублей.

Курировал это направление именно Виноградов. 10 октября 2024 года при рассмотрении республиканской госпрограммы в Госсовете Коми чиновник перечислял проект создания дата-центров среди перспективных инвестиционных проектов. В итоге эти объекты так и не возвели.

Прокуратура оспорила в Арбитражном суде Республики Коми все семь сделок о предоставлении участков в аренду. Позицию надзорного ведомства в процессе поддержало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Суд удовлетворил все иски.