Мотоциклист и его пассажирка серьезно пострадали в ДТП под Сыктывкаром

Фото: ГАИ Коми

На въезде в поселок Краснозатонский под Сыктывкаром столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Kia Rio. В результате аварии пострадали три человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции Коми, ДТП произошло 11 июля около 22:40. Мужчина 1986 года рождения ехал на мотоцикле по улице Трактовой со стороны поселка Выльтыдор.

По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке улиц Трактовой и Трудовой в районе автозаправочной станции мотоциклист при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Kia Rio. После столкновения легковая машина съехала в кювет.

В результате аварии водитель мотоцикла получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом правого бедра, ушиб поясничного отдела позвоночника и травму предплечья. Мужчину госпитализировали.

Пострадала и пассажирка мотоцикла 2002 года рождения. У девушки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, сочетанную автотравму и закрытый перелом правого бедра. Также медики подозревают переломы костей таза и левой стопы.

Водитель Kia Rio 2007 года рождения получил ушиб грудной клетки, закрытую травму живота и другие повреждения. В госпитализации он не нуждался.

По данным Госавтоинспекции, водитель мотоцикла получил права в 2004 году. Ранее его 59 раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе семь раз — в течение последнего года.

В момент аварии мотоциклист и его пассажирка находились в защитных шлемах.