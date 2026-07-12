В Печоре до октября планируют запустить новую линию по сортировке мусора

Власти Коми намерены расширить инфраструктуру по обращению с отходами

В Коми продолжается развитие инфраструктуры для сбора, сортировки и обработки твердых коммунальных отходов. Один из новых объектов планируют ввести в эксплуатацию в Печоре до октября 2026 года.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Роман Полшведкин, сейчас мусоросортировочная линия уже работает в Усть-Вымском районе. Запуск аналогичного объекта в Печоре должен расширить возможности по обработке отходов и сократить объем мусора, который отправляется на полигоны без предварительной сортировки.

Параллельно в муниципалитетах приводят в порядок инфраструктуру для накопления отходов. В Троицко-Печорске в 2026 году удалось решить проблему, связанную со сбором и вывозом мусора. Контейнерную площадку отремонтировали, благоустроили и оборудовали ограждением.

В дальнейшем в республике планируют создавать новые мусоросортировочные центры. Конкретные проекты и мероприятия в сфере обращения с отходами войдут в ведомственные планы Министерства природных ресурсов и экологии Коми, рассчитанные до 2028 года.