В Сыктывдинском районе молодой мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП

В Сыктывдинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 18-летний мотоциклист. Авария случилась поздним вечером 11 июля в селе Яснэг.

Как сообщили «Комиинформу» в Управлении Госавтоинспекции по Республике Коми, около 23:40 молодой человек 2007 года рождения ехал на мотоцикле «Иж Планета-3» по улице Кирова. Он двигался со стороны Школьного переулка в направлении улицы Пионерской.

Напротив дома № 17 водитель не справился с управлением и врезался в стоящий мотоцикл эндуро.

В результате столкновения молодой человек получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, повреждение внутренних органов и перелом основания черепа. Пострадавшего госпитализировали.

По данным Госавтоинспекции, водительского удостоверения у мотоциклиста не было — ранее он его никогда не получал. При этом молодой человек уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.