Перед началом учебного года проверят ЧОПы, обеспечивающие безопасность в школах

В Сыктывкаре прошло заседание координационного совета по вопросам развития частной охранной деятельности. Совещание возглавил временно исполняющий обязанности руководителя Управления Росгвардии по Республике Коми Артём Махмутов.

В обсуждении приняли участие представители профильных ведомств, МВД, органов региональной власти и руководители частных охранных организаций. Основными темами стали обеспечение безопасности образовательных учреждений к началу нового учебного года, а также подготовка к проведению выборов.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сейчас частные охранные организации обеспечивают безопасность 272 образовательных объектов в республике.

При этом во втором квартале 2026 года специалисты выявили 170 нарушений в работе охранных структур. В частности, у некоторых сотрудников отсутствовали необходимые медицинские документы и разрешения на использование специальных средств.

В сентябре Росгвардия планирует провести серию профилактических проверок в образовательных учреждениях. Особое внимание уделят соблюдению требований к работе сотрудников ЧОПов и готовности охраны действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В отношении охранных организаций, допустивших нарушения, могут применить меры административного воздействия. В отдельных случаях недобросовестным предприятиям грозит приостановление действия лицензий на оказание охранных услуг.