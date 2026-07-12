Участник «пичугинской» ОПГ пожаловался на слишком высокую температуру в камере

В Коми пожизненно осужденный потребовал рубль из-за «невыносимой» жары в СИЗО

Пожизненно осужденный участник «пичугинской» организованной преступной группы Хадис Азизов попытался взыскать компенсацию за нарушение температурного режима в СИЗО № 1 Сыктывкара. Ответчиками по иску выступили следственный изолятор и ФСИН России, сообщает РИА Новости.

Сумма требований составила один рубль. По мнению осужденного, с начала отопительного сезона температура воздуха в камере значительно превышала допустимые значения и создавала «невыносимые условия» содержания.

Однако проведенные лабораторные исследования не подтвердили доводы заявителя. Во время замеров температура в помещении составляла от 21,5 до 21,8 градуса. Эти показатели соответствуют установленным санитарным требованиям, согласно которым допустимая температура в камерах находится в пределах от 18 до 24 градусов.

Суд также учел техническое оснащение помещения. Камера оборудована приточно-вытяжной вентиляцией и форточкой, которую можно открывать для проветривания. Кроме того, в помещении установлена сплит-система кондиционирования.

Как следует из материалов дела, ранее Азизов не обращался с жалобами на духоту или повышенную температуру в камере.

Суд первой инстанции не нашел оснований для выплаты компенсации и отказал в удовлетворении требований. Осужденный попытался обжаловать это решение, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений.