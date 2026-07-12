Жителям Коми напомнили о сроке уплаты НДФЛ за 2025 год

Перечислить налог, рассчитанный по декларациям, необходимо не позднее 15 июля

Жителям Республики Коми напомнили о приближении срока уплаты налога на доходы физических лиц, рассчитанного на основании деклараций за 2025 год. Перечислить НДФЛ необходимо не позднее 15 июля 2026 года, сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

Обязанность распространяется на индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, а также адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.

Кроме того, самостоятельно уплатить налог должны граждане, которые в 2025 году получили доход от продажи имущества, находившегося в собственности меньше минимального установленного срока, или сдавали недвижимость в аренду.

НДФЛ также необходимо перечислить тем, кто получил подарки не от близких родственников, вознаграждения от физических лиц или организаций, не являющихся налоговыми агентами, а также доходы из зарубежных источников.

В перечень входят и выигрыши до 15 тыс. рублей, полученные от операторов лотерей и организаторов азартных игр.

По данным ФНС, к началу июля свои доходы задекларировали более 7,4 тыс. жителей Коми. Общая сумма налога, начисленная к уплате по представленным декларациям, составила около 575 млн рублей.

Оплатить НДФЛ можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, личный кабинет индивидуального предпринимателя, сервис «Уплата налогов и пошлин» или мобильное приложение «Налоги ФЛ».

Также платеж принимают банки. Возможность уплаты предусмотрена и на портале «Госуслуги».

В налоговой службе предупредили, что при нарушении установленного срока уже с 16 июля на сумму задолженности начнут начислять пени.