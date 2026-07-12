В Сыктывкаре из пожара спасли двух человек

В Сыктывкаре среди ночи вспыхнула двухэтажная «деревяшка». По информации МЧС Коми, пламя охватило почти полтысячи квадратных метров.

Крупный пожар произошел в ночь на 11 июля в микрорайоне Строитель в Сыктывкаре. Около часа ночи загорелся двухэтажный деревянный жилой дом на улице Оплеснина.

По данным ГУ МЧС по Коми, сообщение о возгорании поступило в 01:00. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров. Во время тушения звено газодымозащитной службы спасло двух человек. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекли 30 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Очевидцы рассказали, что зарево было видно издалека, а густой дым и запах гари распространились в сторону улицы Коммунистической.