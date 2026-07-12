Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2026 14:18

В Сыктывкаре из пожара спасли двух человек

В столице Коми сгорел деревянный дом
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре из пожара спасли двух человек

В Сыктывкаре из пожара спасли двух человек

В Сыктывкаре среди ночи вспыхнула двухэтажная «деревяшка». По информации МЧС Коми, пламя охватило почти полтысячи квадратных метров.

Крупный пожар произошел в ночь на 11 июля в микрорайоне Строитель в Сыктывкаре. Около часа ночи загорелся двухэтажный деревянный жилой дом на улице Оплеснина.

По данным ГУ МЧС по Коми, сообщение о возгорании поступило в 01:00. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров. Во время тушения звено газодымозащитной службы спасло двух человек. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекли 30 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Очевидцы рассказали, что зарево было видно издалека, а густой дым и запах гари распространились в сторону улицы Коммунистической.