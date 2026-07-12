Трагедия на озере: в Коми утонул 12-летний мальчик

В поселке Краснозатонский произошла трагедия на воде.

Трагический случай произошел в поселке Краснозатонский. На озере Выльты утонул 12-летний мальчик.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Коми, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы днем 12 июля. По предварительным данным, ребенок утонул при очевидных обстоятельствах.

На место прибыли спасатели, которые извлекли тело мальчика из воды.

В региональном управлении МЧС вновь напомнили жителям о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах. Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения у воды. В ведомстве подчеркнули, что причиной большинства подобных трагедий становится пренебрежение элементарными мерами предосторожности.