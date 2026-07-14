В Коми медики совершили 104-километровый рейд по тундре для спасения вахтовика

Вахтовику была нужна медицинская помощь

Врачи Воркутинской больницы скорой медицинской помощи совершили сложный выезд к вахтовику, которому потребовалась помощь в районе Байдарацкой губы. Об этом сообщили в медицинском учреждении. От места дислокации до пациента медикам предстояло преодолеть 104 километра. Добирались они на трэколе по пересеченной местности в условиях полного бездорожья. На месте специалисты осмотрели мужчину и приняли решение доставить его для дополнительного обследования. После консультации врачей отделения экстренной помощи выяснилось, что госпитализация не требуется. Пациенту назначили амбулаторное лечение. В больнице отметили, что подобные выезды в удаленные и труднодоступные районы для сотрудников скорой помощи — обычная часть работы на Крайнем Севере. В результате происшествия никто не пострадал, состояние вахтовика оценивается как удовлетворительное.