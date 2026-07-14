В Коми археологи нашли около 200 артефактов возрастом до 10 тысяч лет

Открытие может изменить представления о технологиях древних жителей Европейского Севера

В Сыктывдинском районе завершилась экспедиция Вычегодского-2 археологического отряда. За две недели исследований ученые обнаружили около 200 артефактов на мезолитической стоянке Ярега, сообщили в ФИЦ Коми научного центра УрО РАН. Раскопки проходили с 17 июня по 1 июля на памятнике, открытом еще в 1981 году. В этом сезоне исследователи изучили западную часть древней стоянки, примыкающую к раскопам прошлого года. За время экспедиции археологи исследовали участок площадью 17 квадратных метров. Основную часть находок составили отходы обработки кремня, что подтверждает: тысячи лет назад здесь изготавливали каменные орудия труда. Среди обнаруженных предметов также оказался скребок, который использовался для обработки дерева и шкур животных, а также нуклеусы — заготовки, из которых изготавливались каменные пластины. Главным открытием сезона стали обработанные изделия из некремневых пород. По словам исследователей, такие находки встречаются крайне редко и могут изменить представления ученых о том, какое минеральное сырье использовали жители Коми края 8–10 тысяч лет назад. В экспедиции приняли участие студенты первого курса Института истории и права СГУ имени Питирима Сорокина, а также волонтеры, помогавшие проводить раскопки. Исследования древней стоянки Ярега продолжаются — ученые рассчитывают получить новые сведения о жизни людей в послеледниковый период на территории современной Коми.