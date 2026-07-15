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НовостиОбщество15 июля 2026 6:30

В Сыктывкаре официально открыли городской пляж в Кируле

Жители Сыктывкара снова могут отдыхать на городском пляже
Источник:kp.ru
Въезд автомобилей на территорию пляжа будет ограничен

Въезд автомобилей на территорию пляжа будет ограничен

В Сыктывкаре с 15 июля официально открыт городской пляж в местечке Кируль. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации столицы Коми. Согласно документу, пляж будет работать ежедневно с 9:00 до 20:00. Для обеспечения безопасности отдыхающих на протяжении всего времени работы организуют дежурство спасателей ПАСС Сыктывкара. Также власти ограничили въезд автомобилей на территорию пляжа. Исключение сделано только для специальной техники, чтобы предотвратить загрязнение зоны отдыха. В этом году открытие пляжа пришлось отложить из-за высокого уровня воды в реке. Для сравнения, в 2025 году купальный сезон на городском пляже стартовал 30 июня.