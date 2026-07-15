В Коми ищут пропавшего на рыбалке 61-летнего мужчину

К поискам пропавшего подключились волонтеры «ЛизаАлерт»

В Сыктывдинском районе Коми продолжаются поиски 61-летнего Андрея Каминского, который пропал после поездки на рыбалку. По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», 10 июля мужчина отправился рыбачить на реку Сопью в районе деревни Гаръя и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в светло-коричневый камуфлированный костюм, зеленые сапоги-бродни и красно-синюю кепку. Всех, кто видел Андрея Каминского или знает, где он может находиться, просят сообщить об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Волонтеры также приглашают добровольцев присоединиться к поискам.