Предложили проверить счетчики: мошенники украли у сыктывкарской пары 2,4 млн рублей

Мошенники украли у сыктывкарца и его жены более 2,4 млн рублей Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жителя Сыктывкара 1949 года рождения и его жены более 2,4 млн рублей под предлогом проверки электросчетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником энергосбытовой компании. Собеседник заявил о плановой проверке счетчиков и необходимости предоставить доступ в квартиру. Супруги были на даче, поэтому визит оказался невозможен.

«Тогда собеседник предложил ускорить процесс, оформив заявку онлайн, - для этого требовалось лишь сообщить код, поступивший на телефон. Женщина выполнила указание», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что далее пенсионерам позвонил «представитель Росфинмониторинга». Новый собеседник сообщил, что аккаунт сыктывкарца на портале «Госуслуги» оформили доверенность на человека, причастного к террористической организации. Для того, чтобы решить проблему, горожанина убедили перевести деньги на «безопасную ячейку».

«Поскольку в разговоре участвовала и супруга, звонившие настояли на аннулировании и ее счетов», – говорится в сообщении.

Супружеская пара перевела более 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.