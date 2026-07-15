В Коми школьник получил штраф за шпаргалку на ЕГЭ. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте школьника оштрафовали на три тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ по физике. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 11 июня в одной из аудиторий школы № 16 в Ухте. Организатор пункта проведения экзамена обнаружил у выпускника письменные материалы и средство хранения информации. Тем самым участник ЕГЭ нарушил установленный порядок проведения экзамена.

Мировой судья Ярегского судебного участка признал выпускника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

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