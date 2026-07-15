За неделю в психолого-неврологические диспансеры Коми трижды вызывали Росгвардию

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

За неделю в психолого-неврологических диспансерах Коми три раза сработала тревожная кнопка, туда прибывали сотрудники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из таких случаев произошел в Печоре. Пациент психоневрологического диспансера срывал плакаты, хватался за стулья и скамейки. Таким образом дебошир мог причинить телесные повреждения персоналу и ущерб медучреждению. Мужчина успокоился только после прибытия росгвардейцев. Он добровольно вернулся в палату и соблюдал режим отделения.

Второй инцидент произошел в Воркуте. Мужчина пришел в психоневрологическую больницу и стал материться. Он причинил ущерб учреждению. Кроме того, дебошир угрожал причинить вреда здоровью себе и окружающим. Когда нарушитель увидел росгвардейцев, он успокоился. Мужчину госпитализировали.

Третий случай произошел в Сыктывкарской психиатрической больнице. Пациент проявлял агрессию и вел себя неадекватно. Испугавшись за свое здоровье и жизнь, медсестра нажала на кнопку тревожной сигнализации. В больницу прибыли росгвардейцы. Увидев их, пациент успокоился и вернулся в палату.