В Коми курьер украл у двух женщин почти 1,5 млн рублей: его задержали

В Коми курьера из Иркутской области задержали за мошенничество на 1,5 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми 18-летнего жителя Иркутской области подозревают в мошенничестве на сумму почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В полицию поступили заявления от двух жителей Коми. Так, 83-летней сыктывкарке позвонили неизвестные и заявили, что ее деньги пытаются украсть и перевести террористической организации. Ее убедили «задекларировать» все накопления. В итоге жительница столицы Коми отдала курьеру 800 тысяч рублей. Похожий случай произошел в Ухте. 80-летняя женщина отдала курьеру около 670 тысяч рублей под предлогом размещения средств на «безопасной ячейке».

Подозреваемого задержали. Сибиряк рассказал, что действовал по указанию кураторов.

«Задания он получал дистанционно: ему сообщали кодовое слово или просили распечатать документы, на которых он оформлял данные о переданных денежных средствах», – сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что далее фигурант ехал в Москву и передавал деньги неизвестным. Потерпевшими стали около 20 жителей разных регионов России. Возбуждены уголовные дела. Жителя Иркутской области заключили под стражу.