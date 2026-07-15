В Сыктывкаре ограничат движение на пересечении улиц Интернациональной и Бабушкина. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице Коми в связи с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе частично перекроют движение на пересечении улиц Интернациональная и Бабушкина.

Ограничение будет действовать с 16 по 18 июля в районе дома №106 по улице Интернациональной. Движение общественного транспорта будет осуществляется по следующим утвержденным схемам:

- маршрут №18м будет следовать - по маршруту - ул. Коммунистическая - ул. Интернациональная - ул. Бабушкина - ул. Советская - ул. Орджоникидзе - ул. Интернациональная - далее по маршруту, после чего в обратном направлении.

- маршрут № 24 в прямом направлении будет следовать по маршруту, в обратном направлении - по маршруту - ул. Орджоникидзе - ул. Ленина - ул. Бабушкина - ул. Интернациональная - ул. Коммунистическая - далее по маршруту.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.

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