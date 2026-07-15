В Сыктывкаре пропала 74-летняя женщина: ее ищут третий день

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут пропавшую Голованову (Замыслову) Тамару Емельяновну 1952 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 74-летняя женщина пропала в понедельник, 13 июля. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшей – 155 сантиметров, она среднего телосложения с черными волосами и зелеными глазами. Предположительно, женщина была одета в белый плащ. С собой у нее была черная сумка. Женщина нуждается в медицинской помощи. У нее возможна потеря памяти.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (904) 232-78-68, 8 (904) 101-06-25, 8 (800) 700-54-52 или 112.