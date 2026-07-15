Жителю Коми вернули деньги за жизненно важные лекарства, купленные за свой счет. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Печоры вынужден был покупать жизненно важные препараты за свой счет, так как в аптеке их не оказалось. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры РК.

В мае прошлого года 23-летнему местному жителю выписали рецепт на лекарственные препараты, но на момент обращения пациента в аптеку необходимых медикаментов не оказалось. Ему пришлось приобретать их самостоятельно, потратив собственные средства.

В пользу пациента взысканы денежные средства, затраченные на покупку лекарств, в размере почти 17 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

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