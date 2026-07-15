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НовостиОбщество15 июля 2026 15:00

Владимир Путин наградил троих жителей Коми

Указ опубликован на официальном портале правовой информации
Источник:kp.ru
Владимир Путин наградил троих жителей Коми.

Владимир Путин наградил троих жителей Коми.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении троих жителей Коми государственными наградами за заслуги в культуре, науке и искусстве. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено Людмиле Игушевой, заведующей отделом Национальной библиотеки Республики Коми.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена Валентина Табачук. Она является методистом музейно-образовательной деятельности Прилузского районного краеведческого музея имени И.А. Яборова.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» отмечен главный научный сотрудник лаборатории Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского отделения РАН Валентин Андреичев.

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