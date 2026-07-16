Две молодые жительницы Коми отправятся в колонию за работу закладчицами

В Ухте суд вынес приговор двум молодым девушкам, которых признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы, а также в незаконном хранении запрещенных веществ. Как установил суд, в декабре 2025 года девушки выполняли роль закладчиц.

По указанию участников преступной группы они забрали из тайника в Усть-Вымском районе крупную партию наркотического средства, которое планировали впоследствии распространить. Однако довести преступный замысел до конца они не смогли — по пути в Ухту их задержали сотрудники ФСБ.

Кроме того, одной из подсудимых вменили два эпизода незаконного приобретения и хранения наркотиков в значительном размере, второй — один такой эпизод. При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние, помощь правоохранительным органам в раскрытии других преступлений, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.

В результате одной осужденной назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы, второй — 4 года 2 месяца. Обе будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил конфисковать мобильные телефоны, которые использовались при совершении преступлений.