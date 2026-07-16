Парк Кирова станет зеленее: власти рассказали, какие деревья высадят вместо старых тополей

Озеленение станет частью подготовки Сыктывкара к 250

В Сыктывкаре к 250-летию города продолжат обновление парка имени Кирова. Одним из ключевых направлений станет поэтапное озеленение территории.

Как рассказал главный архитектор администрации города Владимир Рунг, в парке растет большое количество старых тополей, однако массовой вырубки не планируется. Новые деревья будут высаживать рядом с существующими заранее, чтобы они успели прижиться и постепенно заменили старую растительность.

По словам архитектора, средний срок жизни тополей в Сыктывкаре составляет 50–60 лет. Взамен администрация намерена высаживать липы и клёны — деревья первой степени очистки воздуха, которые способны жить 200–250 лет.

При этом, как подчеркнул Владимир Рунг, березовую рощу со стороны улицы Куратова сохранят. Удалению будут подлежать только аварийные и полностью высохшие деревья-ле