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НовостиОбщество16 июля 2026 6:00

Парк Кирова станет зеленее: власти рассказали, какие деревья высадят вместо старых тополей

Массовой вырубки не будет — деревья планируют обновлять постепенно
Источник:kp.ru
Озеленение станет частью подготовки Сыктывкара к 250

Озеленение станет частью подготовки Сыктывкара к 250

В Сыктывкаре к 250-летию города продолжат обновление парка имени Кирова. Одним из ключевых направлений станет поэтапное озеленение территории.

Как рассказал главный архитектор администрации города Владимир Рунг, в парке растет большое количество старых тополей, однако массовой вырубки не планируется. Новые деревья будут высаживать рядом с существующими заранее, чтобы они успели прижиться и постепенно заменили старую растительность.

По словам архитектора, средний срок жизни тополей в Сыктывкаре составляет 50–60 лет. Взамен администрация намерена высаживать липы и клёны — деревья первой степени очистки воздуха, которые способны жить 200–250 лет.

При этом, как подчеркнул Владимир Рунг, березовую рощу со стороны улицы Куратова сохранят. Удалению будут подлежать только аварийные и полностью высохшие деревья-ле