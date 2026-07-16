В Сыктывкаре задержали закладчицу 90 граммами наркотиков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Зампрокурора Коми утвердил обвинительное заключение в отношении 31-летней жительницы Усинска, обвиняемой в покушении на сбыл наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

По данным следствия, обвиняемая, сама являющаяся потребителем наркотических средств, в марте получила три вида запрещенных веществ общей массой более 90 граммов. Часть из них она расфасовала и поместила в тайник на территории Сыктывкара, оставшуюся часть хранила дома. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Наркотические средства из тайника и по месту ее проживания изъяты.

Свою вину женщина признала. Ее арестовали. В скором времени дело рассмотрит суд.

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