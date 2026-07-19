В Сыктывкаре водитель попал под собственный внедорожник

После наезда автомобиль врезался в припаркованный Citroen

В Сыктывкаре водитель Nissan Terrano получил травмы после того, как оказался под колесами собственного автомобиля. Подробности происшествия сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла 18 июля около 13:35 возле дома №21 по улице Морозова. По предварительным данным, 51-летний мужчина завел внедорожник и привел его в движение, однако не успел занять место за рулем. Машина наехала на своего владельца, после чего врезалась в припаркованный Citroen C4.

В результате происшествия водитель получил ушибы и ссадины рук и ног. Госпитализация ему не понадобилась.