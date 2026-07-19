В Коми назвали имена всех стобалльников ЕГЭ

В Коми подвели окончательные итоги ЕГЭ и назвали имена выпускников, набравших максимальные 100 баллов. Стобалльники учатся не только в Сыктывкаре, но и в Ухте, Печоре, Инте, Вуктыле, Сосногорске и селе Визинга Сысольского района. Большинство из них — выпускники лицеев и гимназий, где традиционно уделяют особое внимание подготовке к экзаменам.

В этом году высоким оказался интерес и к «президентским дням» пересдачи. Возможностью улучшить свои результаты воспользовались 1056 выпускников.

Наибольшее число максимальных результатов зафиксировано по физике и химии — по семь стобалльников. По литературе высший балл получили пять выпускников, по информатике — четыре, по русскому языку — три.

Еще по одному выпускнику набрали 100 баллов по профильной математике, истории, биологии, обществознанию и географии.

Максимальный результат по профильной математике показал Тимофей Юркин, выпускник Коми республиканского лицея при СГУ имени П. Сорокина. По истории 100 баллов получила Екатерина Квашнина из школы № 2 Печоры, по биологии — Ярослав Курамбаев из школы № 3 Печоры, по обществознанию — Кристина Куклина из лицея № 1 Ухты, а по географии — Алиса Веснина из гимназии № 2 Инты.