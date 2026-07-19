В Сыктывкаре сотрудница магазина и волонтеры помогли вернуть домой пенсионерку

Фото: «ЛизаАлерт»

В Сыктывкаре благополучно завершились поиски дезориентированной пожилой женщины. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Коми, пенсионерку удалось оперативно вернуть домой благодаря совместным действиям сотрудницы магазина «Пятрочка» и добровольцев.

В отряде рассказали, что важную роль в поисках сыграли администратор магазина Анастасия, старший инфорг «ЛизаАлерт» Коми Светлана и доброволец Екатерина, которая сразу выехала на место после поступления информации.

После того как местонахождение женщины было установлено, родственникам сообщили, что она найдена. В «ЛизаАлерт» отметили, что именно такие истории становятся главной наградой для поисковиков, и поблагодарили всех участников операции за неравнодушие и оперативную помощь.