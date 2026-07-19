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НовостиОбщество19 июля 2026 12:14

В Ухте водитель кроссовера не уступил дорогу мотоциклисту, есть пострадавший

ДТП произошло в поселке Ярега при повороте налево
Источник:kp.ru
Фото: ГАИ Коми

Фото: ГАИ Коми

В поселке Ярега под Ухтой 18 июля произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми. По предварительным данным, около 16:52 водитель автомобиля Toyota RAV4, 1980 года рождения, двигался по улице Октябрьской. При повороте налево он не уступил дорогу мотоциклу ROCKOT DAKAR, который двигался во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение. Мотоциклист получил ссадины головы, ушибы предплечья, кисти и колена. Госпитализация ему не потребовалась. В момент аварии водитель был в мотошлеме. По информации ГАИ, предполагаемый виновник ДТП имеет водительский стаж с 1998 года и ранее трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.