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НовостиОбщество19 июля 2026 11:19

В центре Сыктывкара отремонтируют пешеходную зону у Института биологии

Работы завершат к 20 августа, для пешеходов организуют временный маршрут
Источник:kp.ru
В центре Сыктывкара отремонтируют пешеходную зону у Института биологии

В центре Сыктывкара отремонтируют пешеходную зону у Института биологии

В Сыктывкаре в ближайшее время начнется ремонт пешеходной зоны на улице Коммунистической в районе Института биологии Коми научного центра. Об этом сообщили в городской администрации.

Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия, установку дополнительного освещения, озеленение территории и благоустройство площадки перед входом в институт. На время проведения работ для пешеходов организуют альтернативный маршрут.

Он пройдет вдоль нового корпуса Сыктывкарского государственного университета, где уже начался демонтаж забора для обеспечения свободного прохода. Завершить благоустройство планируется к 20 августа.