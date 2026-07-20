После похолодания в Коми вернется тепло, но север региона накроют грозы

В республике снова изменится погода

После резкого похолодания, пришедшего в Коми на выходных, погода в республике начнет улучшаться. По данным синоптиков, благодаря антициклону, который протянулся через европейскую часть России с юго-запада на северо-восток, в регион вернутся более комфортные погодные условия.

Однако уже в понедельник и вторник северные районы республики окажутся под влиянием холодного атмосферного фронта. Здесь ожидаются грозовые дожди, местами сильные, с порывами ветра до 18–23 м/с. В отдельных районах не исключается выпадение града.

Прохождение фронта приведет к снижению температуры воздуха на севере Коми на 5–10 градусов, тогда как в остальных районах сохранится более теплая погода.