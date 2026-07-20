В Коми вступил в силу приговор водителю, по вине которого в ДТП погибла бабушка

Верховный суд Коми оставил без изменения приговор 23-летнему жителю Прилузского района, признанному виновным в смертельном ДТП, в котором погибла его бабушка. Таким образом, судебное решение вступило в законную силу.

Как установил суд, молодой человек, управляя автомобилем, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии его бабушка погибла на месте происшествия.

Суд первой инстанции признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами на два года.

Защита осужденного обжаловала приговор, настаивая на его отмене и вынесении оправдательного решения. Однако Верховный суд Коми не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и оставил приговор без изменения.