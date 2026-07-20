В Печоре продолжается ремонт Дворца спорта имени Кулакова за 39,2 млн рублей

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Глава Коми в ходе рабочей поездки в Печору посетил Дворец спорта имени Кулакова, где с марта идет капитальный ремонт стоимостью 39,2 млн рублей.

Подрядчик одновременно обновляет кровлю и фасады спортивного зала и бассейна. Готовность стяжки на крыше основного корпуса достигла 95%, продолжается демонтаж фасада и подготовка к установке новых окон. На здании бассейна начались работы по утеплению стен.

Дворец спорта является главной тренировочной базой города. Здесь бесплатно занимаются около 300 воспитанников спортивной школы, а ежегодная посещаемость комплекса превышает 55 тысяч человек.

Капитальный ремонт объекта проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».