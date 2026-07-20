За вечер в Ухте произошли два серьезных ДТП: пострадали мотоциклист и водитель легковушки

Оба пострадавших были доставлены в больницу, обстоятельства аварий устанавливаются

В Ухте вечером 18 июля произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали два человека. Об этом сообщает информационная программа «День».

Первое ДТП случилось возле дома № 18 на улице Октябрьской. Здесь столкнулись мотоцикл и автомобиль Toyota RAV4. В результате аварии травмы получил мотоциклист 1994 года рождения. Его госпитализировали.

Вторая авария произошла на повороте к поселку Четлос. По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль Шкода и большегруз. Водитель легковушки получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства и причины обоих дорожно-транспортных происшествий устанавливаются.