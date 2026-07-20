В Коми водитель Mitsubishi задним ходом сбил девушку

Фото: Госавтоинспекция Коми

В субботу, 19 июля, в Сысольском районе Коми водитель Mitsubishi Lancer сбил девушку 2000 года рождения. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 4.48 на улице Советской. Молодой человек 2007 года рождения находился за рулем Mitsubishi. Иномарка ехала задним ходом. Около дома №43А автомобиль сбил девушку. В результате ДТП пострадавшая получила автотравму и перелом лодыжки. Госпитализация девушке не потребовалась.

Водителя шесть раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Он получила права в 2025 году.