В Коми три человека перевели мошенникам больше 100 тысяч рублей

Мошенники украли у трех жителей Коми более 108 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у трех жителей Коми в общей сложности более 108 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Сыктывкарка 2007 года рождения хотела продать маникюрную машинку.

«На объявление откликнулась некая Алина», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что лжепокупательница отправила ссылку. Жительница Сыктывкара ввела данные своей карты, думая, что после этого поступит оплата. Далее горожанка трижды ввела коды подтверждения, пришедшие в СМС-сообщениях. В итоге с ее счета исчезло более 23 тысяч рублей.

Кроме того, 54-летний сыктывкарец нашел объявление о продаже автомобильных колес. Житель столицы Коми связался с продавцом и перевел 40 тысяч рублей. Товар мужчина так и не дождался.

36-летняя жительница Печоры искала коробку передач для автомобиля. Горожанка нашла подходящий сайт и связалась с продавцом. Тот прислал фотографии. Выбрав нужный вариант, жительница Коми перевела более 45 тысяч рублей.

«Однако вскоре продавец заявил о техническом сбое и потребовал пополнить карту на ту же сумму. Горожанка ответила, что денег больше нет. Тогда ей предложили скидку 50% – это и вызвало у потерпевшей подозрения, после чего она обратилась в полицию», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела.