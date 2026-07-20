Бастрыкин потребовал доклад о невыплате зарплаты жителю Коми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал у и.о. руководителя СУ СКР по РК Михаила Нибаракова доклад по информации о невыплате зарплаты и нарушении трудовых прав жителя Коми.

В интернете размещено обращение жителя Коми к Александру Бастрыкину, в котором он сообщает о неоднократных нарушениях работодателем его трудовых прав, а также невыплате заработной платы.

По данным фактам следственными органами СУ СКР по Коми проводится проверка по признакам преступлений по фактам невыплаты зарплаты, злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми три человека перевели мошенникам больше 100 тысяч рублей (подробнее)