Бастрыкин потребовал доклад о невыплате зарплаты жителю Коми.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал у и.о. руководителя СУ СКР по РК Михаила Нибаракова доклад по информации о невыплате зарплаты и нарушении трудовых прав жителя Коми.
В интернете размещено обращение жителя Коми к Александру Бастрыкину, в котором он сообщает о неоднократных нарушениях работодателем его трудовых прав, а также невыплате заработной платы.
По данным фактам следственными органами СУ СКР по Коми проводится проверка по признакам преступлений по фактам невыплаты зарплаты, злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми три человека перевели мошенникам больше 100 тысяч рублей (подробнее)