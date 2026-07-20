Появились подробности гибели 12-летнего мальчика на озере Выльты в Коми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За 2026 год на воде в Коми зафиксировано 25 происшествий, погибли 23 человека, из них один ребенок. За аналогичный период прошлого года произошло 18 происшествий, в результате которых погибли 18 человек. Об этом в интервью телеканалу «Коми Гор» сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам региона Леонид Носов.

Напомним, 12 июля на озере Выльты в поселке Краснозатонский утонул 12-летний мальчик. Как сообщил Леонид Носов, дети купались без присмотра родителей.

Стало известно, что два ребенка находились в воде и в какой-то момент оступились. Один из них смог выбраться, второй, к сожалению, не смог. Тело было поднято спасателями и передано родителям

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми три человека перевели мошенникам больше 100 тысяч рублей (подробнее)