В Коми с начала года водители без прав стали участниками 60 ДТП. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За шесть месяцев 2026 года в Коми зарегистрировано 60 аварий с участием водителей, не имеющих прав или лишенных их. Об этом сообщили в МВД по РК.

В результате ДТП с участием водителей без погибли четыре человека, еще 74 получили различные травмы различной степени тяжести.

В МВД отметили, что управление транспортом без водительского удостоверения становится все более распространенным нарушением. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 5000 до 15000 рублей с задержанием ТС и помещением его на спецстоянку.

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